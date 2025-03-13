رسائل مبكية من شابة سورية لوالدها المفقود وسامر المصري بردة فعل مفاجئة

View this post on Instagram
A post shared by Wafa Ali Mustafa 🇵🇸 (@wafamoustafa)
A post shared by Wafa Ali Mustafa 🇵🇸 (@wafamoustafa)
أعلن الفنان المصري مسلم، عن تعرضه لوعكة صحية، بعد أن صدر قرار بمنعه من الغناء، إثر ارتكابه مخالفات قانونية.
تصدر اسم الممثل السوري مازن الناطور حديث رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بعد احتفاله بالاتفاق الذي حصل بين قسد والرئيس السوري احمد الشرع.
سيطرت حالة من الحزن على وسائل التواصل الاجتماعي بعد وفاة التيكتوكر المغربية لينا الغريب، التي اشتهرت بتقديم محتوى كوميدي على منصة "تيك توك".