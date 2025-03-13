رسائل مبكية من شابة سورية لوالدها المفقود وسامر المصري بردة فعل مفاجئة

وفي التفاصيل، نشرت احدى الفتيات السوريات مجموعة رسائل وجهتها لوالدها المفقود، عبرت من خلالها عن شوقها الكبير له وحزنها على فقدانه، اذ كانت تشارك معه يومياتها وتخبره عما يحصل معها ومع عائلتها وفي بلدها، كما احتفلت معه بسقوط نظام بشار الأسد، لكنها لم تجد أي رد.وعمد سامر المصري الى مشاركة المنشور على حسابه، تعبيرا منه عن تعاطفه مع هذه الفتاة وشعرده بما مرت به في ظل ممارسات النظام السوري السابق بحق شعبه.