طارق العريان يحتفل بعيد ميلاد زوجته نيكول سعفان

شارك المخرج طارق العريان مع متابعي حسابه عبر موقع تبادل الصور والمقاطع المُصوّرة، إنستغرام، احتفاله بعيد ميلاد زوجته نيكول سعفان.

عبر حسابه على موقع إنستغرام، شارك المخرج طارق العريان مجموعة من اللقطات المُصوّرة، التي ظهر خلالها إلى جانب زوجته نيكول سعفان، وعبر عن احتفاله من خلال تعليق أرفقه بالصور قال خلاله: "عيد ميلاد سعيد حبيبتي".