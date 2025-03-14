طارق العريان يحتفل بعيد ميلاد زوجته نيكول سعفان

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A post shared by Tarek Alarian (@tarekalarianofficial)
A post shared by Tarek Alarian (@tarekalarianofficial)
نفت الفنانة السورية نور علي الادعاءات المتداولة حول تصوير فيديو انهيارها بسبب الأحداث السورية الأخيرة في لبنان، كما أكدت أن مسلسل البطل الذي يعرض حاليا في رمضان تم تصويره بالكامل.
تصدّر اسم الفنان اللبناني راغب علامة حديث رواد مواقع التواصل الاجتماعي والصفحات المهتمة بالأخبار الفنية، وذلك بعد تقبيل معجبة ليده خلال احيائه حفل سحور خاص في القاهرة.
هاجم شقيق الفنان اللبناني معين شريف، الصحافي منجد شريف، الممثل السوري مكسيم خليل، بسببأحداث الساحل السوري، معتبراً أنه لم يستنفر لما حصل ولم يهاجم مرتكبيها.