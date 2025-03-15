رقص والدة أصالة نصري مع حفيدها خالد الذهبي يتصدر حديث الجمهور

وفي التفاصيل، فقد ظهر خالد في الفيديو وهو يراقص جدته السيدة عزيزة الحلبي بطريقة عفوية على صوت والدته التي كانت تأدي اجمل أغنياتها على المسرح.
وبدت والدة أصالة سعيدة بحضور حفل ابنتها، ورقصت بعفوية مع حفيدها.
وقد نال الفيديو على إعجاب المتابعين الذين أشادوا بالعلاقة القوية بين والدة أصالة وأحفادها.
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A post shared by Lima AL-MULLA (@coulissemag)
A post shared by Lima AL-MULLA (@coulissemag)
هل تستعدون لدخول القفص الذهبي هذا الصيف؟ وهل ترغبون بأن يكون حفل زفافكم "عرس الاحلام"؟
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