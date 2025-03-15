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رقص والدة أصالة نصري مع حفيدها خالد الذهبي يتصدر حديث الجمهور
رقص والدة أصالة نصري مع حفيدها خالد الذهبي يتصدر حديث الجمهور
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رقص والدة أصالة نصري مع حفيدها خالد الذهبي يتصدر حديث الجمهور

فن

2025-03-15 | 06:38
رقص والدة أصالة نصري مع حفيدها خالد الذهبي يتصدر حديث الجمهور
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Aljadeed
رقص والدة أصالة نصري مع حفيدها خالد الذهبي يتصدر حديث الجمهور

تصدر عبر مواقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو يجمع كل من والدة الفنانة السورية أصالة نصري و حفيدها خالد الذهبي من الحفل الذي أحيته الفنانة مؤخرا.

وفي التفاصيل، فقد ظهر خالد في الفيديو وهو يراقص جدته السيدة عزيزة الحلبي بطريقة عفوية على صوت والدته التي كانت تأدي اجمل أغنياتها على المسرح.

وبدت والدة أصالة سعيدة بحضور حفل ابنتها، ورقصت بعفوية مع حفيدها.

 وقد نال الفيديو على إعجاب المتابعين الذين أشادوا بالعلاقة القوية بين والدة أصالة وأحفادها.

 

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