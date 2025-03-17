إيمي سمير غانم تتحدث للمرة الأولى عن جنس مولودها الثاني

وكشفت النجمة المصرية عن حملها خلال استضافتها في برنامج "شطرنج"، حيث قالت: "نوع المولود دي حاجة بتاعة ربنا، فيه ناس بتفكر في دا، بس أنا بحس أن ربنا يرزقنا بأي حاجة سليمة إحنا راضيين الحمد لله، سواء ولد أو بنت كله حلو المهم يبقى سليم ومعافى، غير كدا مش فارق معايا خالص".وتابعت: "في رجال كتير بيفضّلوا إنجاب الذكور على عكس السيدات ويريدون أولاد صايعة مثلهم، ولكني لا أفكر في الأمر بهذه الطريقة".وكان النجم حسن الرداد قد قال خلال مقابلة ضمن برنامج "ET بالعربي" إن تصوير مسلسل "عقبال عندكوا" الذي يُعرض لهما حالياً ضمن السباق الرمضاني، كان مُتعباً وصعباً على إيمي خلال حملها بمولودها الثاني، وكانت تتحامل على نفسها في التصوير والجميع كان يساعدها.