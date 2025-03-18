إلغاء حفل هيفاء وهبي في الكويت بشكل مفاجئ والجمهور غاضب

جاء الإعلان عبر منشور كتبه عبد الرضا في خاصية "الستوري" على حسابه الرسمي في "إنستغرام"، موضحًا أن الإلغاء جاء نتيجة لأسباب خارجة عن إرادة الجهة المنظمة، مضيفا: "سوف يتم استرجاع جميع المبالغ التي تم دفعها عن طريق إيفنتات".ويأتي هذا الإلغاء بعد أيام قليلة فقط من الإعلان عن الحفل، مما يثير علامات استفهام حول مدى جدية التخطيط لهذا الحدث، وقد تساءل البعض عن الأسباب التي أدت إلى اتخاذ قرار الإلغاء في هذا التوقيت المتأخر، خاصة بعد البدء في بيع التذاكر والترويج للحفل على نطاق واسع.وعبر العديد من محبي هيفاء وهبي عن خيبة أملهم وإحباطهم بسبب إلغاء الحفل، خاصة بعد الترويج الكبير له، وعبر البعض عن استيائهم من عدم وضوح الأسباب التي أدت إلى هذا القرار، وطالبوا الجهة المنظمة بتقديم توضيحات شافية.وعلى الرغم من الضجة التي أثارها الخبر، لم يصدر أي تعليق رسمي من هيفاء وهبي حتى الآن حول إلغاء الحفل، كما غابت عن حساباتها الرسمية أي إشارة تتعلق بالموضوع.