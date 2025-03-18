بعد فكرة ارتداء الحجاب.. هذا ما فعلته حلا الترك في شهر رمضان

بعد حديثها المفاجئ عن تقرّبها أكثر من رب العالمين، وبأنها قد ترتدي الحجاب قريباً، شاركت الفنانة حلا الترك متابعيها على انستغرام بمقطع فيديو وهي تنشد أنشودة دينية تتوافق مع شهر رمضان.

