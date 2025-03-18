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بعد فكرة ارتداء الحجاب.. هذا ما فعلته حلا الترك في شهر رمضان
بعد فكرة ارتداء الحجاب.. هذا ما فعلته حلا الترك في شهر رمضان
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بعد فكرة ارتداء الحجاب.. هذا ما فعلته حلا الترك في شهر رمضان

فن

2025-03-18 | 06:29
بعد فكرة ارتداء الحجاب.. هذا ما فعلته حلا الترك في شهر رمضان
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Aljadeed
بعد فكرة ارتداء الحجاب.. هذا ما فعلته حلا الترك في شهر رمضان

بعد حديثها المفاجئ عن تقرّبها أكثر من رب العالمين، وبأنها قد ترتدي الحجاب قريباً، شاركت الفنانة حلا الترك متابعيها على انستغرام بمقطع فيديو وهي تنشد أنشودة دينية تتوافق مع شهر رمضان.

تفاعل الجمهور بشكل واسع مع الأنشودة التي قدمتها الفنانة البحرينية بصوتها الناعم وأسلوبها الهادئ من داخل بيتها ومن دون أي مؤثرات صوتية، وبدت في غاية الحماس والراحة وهي تنشد الأنشودة الدينية، وسط تفاعل كبير من الجمهور الذي أعجب بصوتها وتغزل بجماله، متمنيين لها المزيد من النجاح في حياتها المهنية.
وأرفقت حلا المقطع بتعليق مقتضب كتبت فيه "واحرمني شري وارزقني خيري... وكلتُكَ امري كله يا رب العالمين".

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