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وائل رمضان يفجع بوفاة احد اقاربه وسلاف فواخرجي تسانده
وائل رمضان يفجع بوفاة احد اقاربه وسلاف فواخرجي تسانده
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وائل رمضان يفجع بوفاة احد اقاربه وسلاف فواخرجي تسانده

فن

2025-03-18 | 06:52
وائل رمضان يفجع بوفاة احد اقاربه وسلاف فواخرجي تسانده
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Aljadeed
وائل رمضان يفجع بوفاة احد اقاربه وسلاف فواخرجي تسانده

فُجع الممثل السوري وائل رمضان بوفاة عمه، والذي توفي يوم أمس الاثنين، ناعياً إياه بكلمات مؤثرة عبر صفحته الشخصية في منصة "انستغرام".

ونشر وائل رمضان الآية القرآنية " إنّا لله وإنّا إليه راجعون"، وأرفقها بتعليق عبّر من خلاله عن حزنه الكبير لهذا الفقد بعد ساعات من رحيل عمه.

وكتب رمضان: "ظننت بأني كبرت وأصبحت قاسي العود جَسوراً... وبلحظة يموت كبيرنا الذي ربّانا فأعود طفلاً تائهاً يبحث عمن يستظل بظله".

وتابع: "عمّي هاني بمقام والدي وأكثر انتقل اليوم الى جوار ربه، رحمه الله. آنسه الله، وأسكنه الله الجنة".

وحرصت الممثلة السورية سلاف فواخرجي على مواساة رمضان والد ابنيها فأعادت نشر النعي عبر "ستوري" صفحتها الشخصية في "انستغرام" وأرفقته بعبارة: "الرحمة والسلام لروح عمّو هاني، والله يصبّركم على الفقدان".

 

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