ديما بياعة تهاجم احمد الشرع: لن نستبدل دكتاتورا بآخر!

وفي منشور عبر خاصية القصص القصيرة على حسابها عبر انستغرام، قالت ديما بياعة: "لهون وبس.. كفى!! لن نستبدل دكتاتور بآخر.. حكومة اللون الواحد لا تمثلني والشرع لا يمثلني.. حتى لو كنتم ملائكة من السماء، لا يعني انكم اسقطتم الديكتاتور بشار ان تحتكروا جميع مناصب وقيادات الدولة، حتى لو كنتم في مرحلة مؤقتة او انتقالية.. سموها ما شئتم.. مرفوض مرفوض مرفوض".وتابعت: "هؤلاء الناس على ما يبدو لا يتعلمون من دروس الماضي.. نفس أخطاء الاخوان في مصر تتكرر في سوريا.. جميع الوزراء من ادلب.. جميع التعيينات والمحافظين والمدراء العامين من ادلب.. واحلى شي وزير الصحة.. اخو القائد بس شايل دقنو.. والجميع من خلفية دينية واحدة متشددة".وختمت ديما بياعة منشورها بالقول: "ليست هذه سوريا.. هناك 25 مليون سوري، فيهم الاديب والطبيب والعالم والموسيقي والفنان.. من الآن نقولها: لا للالغاء ونعم للتعددية".