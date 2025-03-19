كندة حنا وشقيقها يرقصان في الشارع في اول ظهور سويا

وفي التفاصيل، نشر مرشد فيديو بالشراكة مع شقيقته كندة، ظهرا فيه وهما يرقصان بطريقة حماسية وبسعادة واضحة خلال تواجدهما في احد الشوارع.

وأرفق الفيديو بتعليق قال فيه: "ليس من الضروري أن تكون الأمور على ما يرام دائمًا، ولكن الأهم هو أن تحاول أن تكون سعيدًا. وكيف لا أكون سعيدًا و"كندوشة" قريبة مني؟".