كندة حنا وشقيقها يرقصان في الشارع في اول ظهور سويا

وفي التفاصيل، نشر مرشد فيديو بالشراكة مع شقيقته كندة، ظهرا فيه وهما يرقصان بطريقة حماسية وبسعادة واضحة خلال تواجدهما في احد الشوارع.
وأرفق الفيديو بتعليق قال فيه: "ليس من الضروري أن تكون الأمور على ما يرام دائمًا، ولكن الأهم هو أن تحاول أن تكون سعيدًا. وكيف لا أكون سعيدًا و"كندوشة" قريبة مني؟".
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تمت مشاركة منشور بواسطة Murshed Hanna Hanna | ܡܘܪܫܕ (@murshed_hanna)
تمت مشاركة منشور بواسطة Murshed Hanna Hanna | ܡܘܪܫܕ (@murshed_hanna)
وجهت الممثلة السورية أمل عرفة رسالة شكر إلى متابعيها الذين عايدوها بمناسبة عيد ميلادها، والذي يصادف في 18 من شهر آذار في كل عام.
كشفت الممثلة السورية كندا علوش أنها ستكون سعيدة للعودة مرة أخرى للمشاركة في الدراما السورية، وتتمنى أن يحدث ذلك قريباً من خلال عمل جيّد، يليق بالفن السوري، وذلك بعد غياب قسري لها دام لسنوات أثناء حكم الرئيس السوري السابق بشار الأسد، ومعارضتها له.
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي والصفحات المهتمة بالأخبار الفنية مقطع فيديو للفنان الأردني المعتزل أدهم نابلسي وهو يؤم بالمصلين.