نانسي عجرم تبكي خلال حفل تكريم أمهات شهداء الجيش اللبناني

وتداول الناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لـ نانسي عجرم ظهرت فيه وهي تبكي متأثرة بفيلم عن أمهات الشهداء.
@nancyajram ملكة البوب العربي #نانسي_عجرم تتاثر وبكائها أثناء عرض فيلم عن أمهات شهداء الجيش اللبناني في الحفل” ام البطل وحكاية أمل “مناسبة #عيدالأم 😭🤍 pic.twitter.com/wCZRkRkayH
— Rawan Ajram✨ (@Rawan_Ajram3) March 20, 2025
@nancyajram ملكة البوب العربي #نانسي_عجرم تتاثر وبكائها أثناء عرض فيلم عن أمهات شهداء الجيش اللبناني في الحفل” ام البطل وحكاية أمل “مناسبة #عيدالأم 😭🤍 pic.twitter.com/wCZRkRkayH
وغنت نانسي خلال الحفل مجموعة من أغانيها القديمة والجديدة، أبرزها "إمي"، ووثقت أجواء الحفل بمجموعة صور نشرتها عبر صفحتها الشخصية في "انستغرام، وأرفقتها بتعليق كتبت فيه: "م البطل… حكاية أمل، تكريم أمهات الجيش اللبناني بمناسبة عيد الأم".
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تمت مشاركة منشور بواسطة Nancy Ajram (@nancyajram)
تمت مشاركة منشور بواسطة Nancy Ajram (@nancyajram)
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