تعليق مفاجئ من بشار إسماعيل بعد رحيل 15 فرداً من عائلته في الساحل السوري

بعدما فقد 15 فردا من عائلته نتيجة الأحداث الأخيرة في الساحل السوري، فاجأ الممثل السوري بشار إسماعيل الجمهور بتعليقه عن ما يحصل في سوريا.

وفي التفاصيل، فقد كتب بشار إسماعيل عبر حسابه في تطبيق "فيس بوك" : " الكهرباء 4 ساعات وإلى زيادة في الوصول .. والأسعار تناقصت إلى النصف وهذا دليل على أن الأمور تسير باتجاه البدء بتوحيد الصفوف و الإنطلاق نحو الإستقرار الذي نسعى إليه جميعا هناك بعض الأخطاء و الممارسات الشبه فردية التي تسعى لتفكيك المجتمع و زرع الفوضى و لكن بوقت قصير ستختفي بوجود العقلاء من المسؤولين عن بناء الدولة".

واختتم تعليقه قائلا: " الشعب لا يهمه إلا الأمن و الأمان والإستقرار وأكيد سوريا ستنهض وتعود جميلة كما عهدناها بهمة شعبها ".