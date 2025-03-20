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حلا شيحة تكشف عن خطوتها الجديدة بعد ارتدائها الحجاب
حلا شيحة تكشف عن خطوتها الجديدة بعد ارتدائها الحجاب
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حلا شيحة تكشف عن خطوتها الجديدة بعد ارتدائها الحجاب

فن

2025-03-20 | 10:37
حلا شيحة تكشف عن خطوتها الجديدة بعد ارتدائها الحجاب
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Aljadeed
حلا شيحة تكشف عن خطوتها الجديدة بعد ارتدائها الحجاب

كشفت الممثلة المصرية حلا شيحة، عن خطوتها المقبلة بعد ارتدائها الحجاب، وشاركت الجمهور صورتين جديدتين لها.

وعلقت حلا شيحة بآية قرآنية: "يقول الله تعالى: ( قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين ).

وأضافت شيحة: "ان شاء الله بعد رمضان حعمل podcast آتكلم فيه عن تحربتي لان اكيد شبه ناس كتير".

وكانت فاجأت حلا شيحة الجمهور بظهورها مجدداً بالحجاب، وقد ارتدته للمرة الثانية، بعد خلعه منذ حوالي العام.

وكتبت الممثلة المصرية: "قطط في كل مكان، والله متشكرة جدا لكلامكم واصلي جدا و فهماكم جدا و طبعا بحب الحجاب جدا لأني بحب القران جدا و فاهمته و فاهمة معانيه و لما كنت ٢٣ سنة و شفت رؤيا يوم القيامة و بعدها شفت اني بقرا سورة ياسين صحيت و بعدها لما قريت القران لأول مرة في حيايتي كل المعاني وصلتو كل حاج في القران كلام ربنا واضحة وضوح الشمس".

 

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