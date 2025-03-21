كاظم الساهر يستذكر والدته الراحلة في عيد الام ويقدم لها هدية مميزة

الأغنية من كلمات وألحان كاظم الساهر، وقد عبّر من خلالها عن حبه الكبير وتقديره لوالدته.
وشارك كاظم الساهر متابعيه عبر صفحته الشخصية في "انستغرام" مقطعاً من الأغنية، وأرفقه بتعليق كتب فيه: "إلى أمي الحبيبة وكل أم في العالم، أهدي أغنيتي الجديدة أمي، التي أؤديها مع الرائعة جنات".
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A post shared by Kadim Al Sahir | كاظم الساهر (@kadimalsahir)
A post shared by Kadim Al Sahir | كاظم الساهر (@kadimalsahir)
احتفلت الممثلة اللبنانية سيرين عبدالنور بمناسبة عيد الأم بطريقة مميزة، من خلال استضافة ابنتها تاليا وابنها كريستانيو في بودكاست "قرب لي"، لتبادل حديث عائلي عاطفي.
عايدت ابنة الفنان اللبناني وائل كفوري والدتها بطريقة مميزة، وذلك بمناسبة عيد الأم الذي يصادف 21 آذار من كل عام.
وجه ولي العهد الأردني، الأمير الحسين بن عبد الله الثاني، معايدة إلى والدته الملكة رانيا العبد الله وزوجته ووالدة طفلته الأولى، الأميرة رجوة الحسين، بمناسبة عيد الأم الذي يصادف 21 آذار/مارس من كل عام.