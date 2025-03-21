كاظم الساهر يستذكر والدته الراحلة في عيد الام ويقدم لها هدية مميزة

الأغنية من كلمات وألحان كاظم الساهر، وقد عبّر من خلالها عن حبه الكبير وتقديره لوالدته.

وشارك كاظم الساهر متابعيه عبر صفحته الشخصية في "انستغرام" مقطعاً من الأغنية، وأرفقه بتعليق كتب فيه: "إلى أمي الحبيبة وكل أم في العالم، أهدي أغنيتي الجديدة أمي، التي أؤديها مع الرائعة جنات".