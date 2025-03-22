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سيرين عبدالنور وراغب علامة وغيرهما ينعون هدى شديد وما قالته قبل رحيلها مبكي
سيرين عبدالنور وراغب علامة وغيرهما ينعون هدى شديد وما قالته قبل رحيلها مبكي
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سيرين عبدالنور وراغب علامة وغيرهما ينعون هدى شديد وما قالته قبل رحيلها مبكي

فن

2025-03-22 | 05:40
سيرين عبدالنور وراغب علامة وغيرهما ينعون هدى شديد وما قالته قبل رحيلها مبكي
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Aljadeed
سيرين عبدالنور وراغب علامة وغيرهما ينعون هدى شديد وما قالته قبل رحيلها مبكي

وجه عدد من نجوم الفن والإعلام رسائل مؤثرة عبر حساباتهم على منصات التواصل الاجتماعي، ودعوا من خلالها الإعلامية اللبنانية هدى شديد بعد رحيلها عن عالمنا مساء امس الجمعة إثر صراع مع مرض السرطان.

قال الفنان اللبناني راغب علامة في وداع الإعلامية الشهيرة عبر منصة "إكس": رحم الله الإعلامية الكبيرة والإنسانة المؤمنة والقوية هدى شديد التي فارقت الحياة بعد صراع كبير ومرير مع المرض.
كما وجه التعازي لعائلتها وقال: التعازي لأهل وأصدقاء الفقيدة الكبيرة ولكل الإعلاميين على هذه الخسارة الكبيرة.. صديقتي هدى.. انشاء الله تكون نفسك بالسما.
 
من جهتها، الفنانة اللبنانية مايا دياب تحدثت عن رحيل الإعلامية بالتزامن مع عيد الأم، وقالت: شو صعب هالخبر وبهاليوم تحديداً.. الله يرحم الاعلامية هدى شديد المؤمنة والقوية والجبارة.. تكون نفسك بالسما يا رب.
 
كما شاركت الفنانة اللبنانية سيرين عبدالنور صورة للإعلامية الراحلة، وأرفقتها بالقول: الله يرحم روحك يا هدى نفسك بالسماء.
 
بدورها وصفت الإعلامية المصرية وفاء الكيلاني زميلتها اللبنانية بـ "الأنيقة الأخلاق" وودعتها بالقول: أنيقة الأخلاق هدى شديد كل الألم اللي عشتيه في ميزان حسناتك ان شاء الله، ربنا يرحمك ويغفرلك ويصبر محبينك، البقاء لله.
 
اما الفنانة اليسا فكتبت: مطرح ما رحتي ما في وجع ولا مرض ولا عذاب. كنتي ورح تبقي مثال للنضال والشجاعة والاحترافية والكلمة الحرة، والاعلام اللبناني خسارته كبيرة بخسارتك. الله يرحمك وتكون نفسك بالسما يا هدى  

وكانت قد اطلت هدى مؤخرا بلقاء اعلامي كشفت فيه عن حالتها الصحية وقالت: "أنا انسانة مؤمنة وأؤمن بالطاقات التي يعطينا اياها الله".

ولم تتمكن من حبس دموعها، ثم أوضحت قائلة "لا ابكي لأنني خائفة أو لأنني ضعفت، بل أبكي لأنني تأثرت، ولأنني لا أريد أن أحزن أي شخص لآخر نفس... وأطلب من الله أن أموت بكرامتي، وألا أبدو بصورة سيئة، ولا أريد أن أضعف، ولا مشكلة لدي في أن أموت باكرا بالعكس، وكل شخص يرحل عندما تأتي ساعته... أنا عشت هذا الألم مع زوجي ولا أريد أن يعيشه أحدا معي".
 

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