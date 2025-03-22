حسين الجسمي يهنئ ولي عهد دبي بقدوم مولودته هند

وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع الخبر السعيد وكان من بينهم الفنان الاماراتي حسين الجسمي الذي حرص على تهنئة الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم حيث كتب عبر صفحنه الخاصة مهنئا: نتقدّم بأصدق التهاني والتبريكات إلى سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، بمناسبة قدوم كريمته هند بنت حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم سائلين المولى عز وجل أن يجعلها من الذرية الصالحة، وقرة عين لوالديها، وأن ينبتها نباتاً حسناً ويجعلها من مواليد السعادة. ألف مبروك لسموكم ولعموم آل مكتوم الكرام