حسين الجسمي يهنئ ولي عهد دبي بقدوم مولودته هند
أعلن سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، قدوم مولودته الجديدة هند بنت حمدان بن محمد آل مكتوم قائلاً: 'الحمد لله على تمام النعمة واكتمال المنة، رزقنا الله بمولودتنا هند بنت حمدان بن محمد آل مكتوم اللهم ارزقها قلباً عامراً بحبك ولساناً ذاكراً وزدها من نورك وهداك وألبسها لباس الصحة والعافية.
وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع الخبر السعيد وكان من بينهم الفنان الاماراتي حسين الجسمي الذي حرص على تهنئة الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم حيث كتب عبر صفحنه الخاصة مهنئا: نتقدّم بأصدق التهاني والتبريكات إلى سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، بمناسبة قدوم كريمته هند بنت حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم سائلين المولى عز وجل أن يجعلها من الذرية الصالحة، وقرة عين لوالديها، وأن ينبتها نباتاً حسناً ويجعلها من مواليد السعادة. ألف مبروك لسموكم ولعموم آل مكتوم الكرام