شاهدوا اخر ظهور لـ هدى شديد قبل رحيلها.. فيديو يدمي القلب

خيّم الحزن على الوسط الإعلامي في لبنان، بعد وفاة الإعلامية اللبنانية هدى شديد مساء امس الجمعة، بعد صراع طويل مع مرض السرطان.



ونشرت احدى صديقات هدى، مقطع فيديو مؤثر يوثق احتفال هدى بعيد ميلادها قبل رحيلها، برفقة عدد من الأصدقاء المقربين في المجال الإعلامي، حيث بدت سعيدة جدا بوجودهم بجانبها والضحكة لم تفارق وجهها رغم الألم والمرض الذي كلان ينهك جسدها.

الى ذلك، انتشر مقطع فيديو آخر يظهر هدى شديد وهي تغني "بحبك يا لبنان" تعبيرا منها عن حبها الكبير لبلدها، الذي لطالما اعطته وضحت من اجله من خلال عملها الإعلامي.

وتفاعل المتابعون بشكل واسع مع الفيديو، حيث عبروا عن حزنهم الشديد لرحيل هدى التي لا زالت تليق لها الحياة، داعين لها بالرحمة ولعائلتها الصبر على فراقها.