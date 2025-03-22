فيديو من كواليس زفاف تيم حسن وكاريس بشار في "تحت سابع ارض" يتصدر

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A post shared by Aghani Aghani - أغاني أغاني (@aghaniaghani)
A post shared by Aghani Aghani - أغاني أغاني (@aghaniaghani)
خيّم الحزن على الوسط الإعلامي في لبنان، بعد وفاة الإعلامية اللبنانية هدى شديد مساء امس الجمعة، بعد صراع طويل مع مرض السرطان.
كشف الفنان أحمد كمال، عن تطورات الحالة الصحية لزوجته السابقة الفنانة عبلة كامل، بعد الشائعات التي أحاطت بها طوال الفترة الماضية خاصة مع ابتعادها عن الوسط الفني وعدم ظهورها في أي من وسائل الإعلام أو الاستجابة لطلبات التكريم من المهرجانات.
تصدر اسم الفنانة اللبنانية دانييلا رحمة محركات البحث والتريند بعد ان انتشر خبر حملها رسميا.