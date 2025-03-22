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فيديو من كواليس زفاف تيم حسن وكاريس بشار في &quot;تحت سابع ارض&quot; يتصدر
فيديو من كواليس زفاف تيم حسن وكاريس بشار في "تحت سابع ارض" يتصدر
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فيديو من كواليس زفاف تيم حسن وكاريس بشار في "تحت سابع ارض" يتصدر

فن

2025-03-22 | 13:27
فيديو من كواليس زفاف تيم حسن وكاريس بشار في "تحت سابع ارض" يتصدر
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Aljadeed
فيديو من كواليس زفاف تيم حسن وكاريس بشار في "تحت سابع ارض" يتصدر

تصدر اسم الممثل السوري تيم حسن والممثلة السورية كاريس بشار حديث رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بعد انتشار مقطع فيديو من كواليس تصوير العمل وتحديدا مشهد الزفاف الذي نال اعجاب المتابعين.

وفي التفاصيل، تداول رواد مواقع التواصل مقطع فيديو يظهر كل من تيم وكاريس من كواليس تصوير العمل، حيث كان تيم يرتدي بدلة الزفاف وكاريس بفستان زفاف مميز لاقى اعجاب المتابعين الذين اثنوا على جماله وفخامته.

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