فيديو من كواليس زفاف تيم حسن وكاريس بشار في "تحت سابع ارض" يتصدر

كشف الفنان أحمد كمال، عن تطورات الحالة الصحية لزوجته السابقة الفنانة عبلة كامل، بعد الشائعات التي أحاطت بها طوال الفترة الماضية خاصة مع ابتعادها عن الوسط الفني وعدم ظهورها في أي من وسائل الإعلام أو الاستجابة لطلبات التكريم من المهرجانات.

