تكريم رابعة الزيات في الاردن وتعيينها سفيرة للنوايا الحسنة

أعلنت منظمة ماب كندا في العاصمة الأردنية عمان تعيين الاعلامية اللبنانية رابعة الزيات ،سفيرةً للنوايا الحسنة لدى منظمة ماب كندا لمنطقة الشرق الاوسط وشمال أفريقيا.



وأوضحت ماب أن السيدة رابعة الزيات ستساعد من خلال دورها في المنظمة، على نشر الوعي بأهمية تحويل العمل الانساني للتغلب على تحديات الجوع المستمر والمتزايد.

وأعربت رابعة الزيات ، خلال مراسم التعيين في حفل افطار نظمته ماب كندا بحضور مكتب الامير راشد عدد من السفراء ومدراء المنظمات واصحاب المعالي، عن سعادتها بتكريمها من خلال منحها هذا الدور، قائلة إنها تدرك تماماً مسؤولية المشاركة في نشر رؤية المنظمة لخلق عالم خال من الجوع والفقر وتؤمن باهمية العمل الانساني.