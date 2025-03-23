فيديو طريف لـ دانييلا رحمة مع كايلا ابنة شقيق ناصيف زيتون

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، في الساعات القليلة الماضية، مقطع فيديو للممثلة اللبنانية دانييلا رحمة، برفقة كايلا ابنة شقيق زوجها الفنان السوري ناصيف زيتون، حيث طغت البراءة والعفوية على الفيديو.



وفي التفاصيل، ظهرت كايلا برفقة دانييلا وعلامات السعادة واضحة على وجهها، حيث عمدت خبيرة المكياج الى تطبيق مكياجا لافتا لـ كايلا بينما كانت دانييلا تعطيها التعليمات عما يجب ان تفعله.

الفيديو لاقى تفاعلا كبيرا بين المتابعين، الذين ابدوا اعجابهم بالعلاقة المميزة بين دانييلا وكايلا، كما عبروا عن حبهم الكبير لهما.