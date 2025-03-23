فيديو طريف لـ دانييلا رحمة مع كايلا ابنة شقيق ناصيف زيتون

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A post shared by Aghani Aghani - أغاني أغاني (@aghaniaghani)
A post shared by Aghani Aghani - أغاني أغاني (@aghaniaghani)
أحيت الفنانة اللبنانية عبير نعمة ليلة امس، حفلا مميزا في كازينو لبنان بمناسبة عيد الام، حيث قدمت باقة من اجمل اغنياتها الرومانسية والحماسية التي تفاعل معها الحضور بشكل كبير، وراحوا يرددون كلماتها عن ظهر قلب.
تصدر خلال الساعات الماضية اعتزال الممثل السوري بشار اسماعيل حديث رواد مواقع التواصل الاجتماعي والصفحات المهتمة بأخبار المشاهير.
كشفت الاعلامية نهى نبيل كواليس انتقالها إلى العاصمة السعودية الرياض، بعد شراء منزل هناك عقب سحب الجنسية الكويتية منها.