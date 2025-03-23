بشار اسماعيل يفاجئ الجميع بقرار اعتزاله: لا بصيص امل بين السوريين

وفي التفاصيل، أعلن بشار اسماعيل اعتزال السوشيل ميديا، وذلك من خلال تدوينة شاركها عبر صفحته الشخصية في منصة "فيسبوك".وكتب اسماعيل: "لآخر لحظة كنت فكر انو ممكن الكلمة الطيبة تصنع فرق وتآلف قلوب ولكن من التعليقات الخارجة عن نطاق المنطق والأدب والأخلاق أيقنت أن لا كلمة ولا فعل ممكن أن تخلق بصيص أمل في عودة الحب والتآخي بين السوريين وأصبحت الهوه عميقة جدا لدرجة أن سورية بدأت بالتلاشي … حبايب القلب احبكم جميعا بكل اطيافكم ومذاهبكم من احبني ومن شتمني ومن يحمل حقدا مجانيا علي ولن يكن لي بعد اليوم أي تواجد على السوشل ميديا …. وداعا ايها الغوالي".وتفاعل المتابعون مع تدوينة الاعتزال بين مطالب بتراجعه عن قراره وبين مؤيده معتبراً أن اسماعيل كان ساهم بالخراب بين السوريين.