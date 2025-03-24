رفيق شلالا يودع هدى شديد بتأثر: عاشت العذاب وقاومت بقوة

أكد لاعب الغولف الأسطوري تايغر وودز، أخيرا، علاقته مع فانيسا ترامب، زوجة ابن دونالد ترامب السابقة، والتي انفصلت عنه قبل 7 سنوات.
اعلن المخرج السوري سامر البرقاوي، انتهاء أعمال تصوير مسلسل "تحت سابع أرض"، في العاصمة السورية دمشق، وذلك قبل أيام من انتهاء شهر رمضان.
تصدر اسم الممثلة السورية كاريس بشار نجمة مسلسل "تحت سابع ارض" محركات البحث والتريند بعد ان انتشر مقطع فيديو لها وهي في سيارتها في شوارع دمشق في احدث ظهور لها لتجمعها صدفة بالاعلامي موسى العمر الذي تبادل اطراف الحديث معها واثنى على جمالها.