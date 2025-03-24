رفيق شلالا يودع هدى شديد بتأثر: عاشت العذاب وقاومت بقوة

تصدر اسم الممثلة السورية كاريس بشار نجمة مسلسل "تحت سابع ارض" محركات البحث والتريند بعد ان انتشر مقطع فيديو لها وهي في سيارتها في شوارع دمشق في احدث ظهور لها لتجمعها صدفة بالاعلامي موسى العمر الذي تبادل اطراف الحديث معها واثنى على جمالها.

