حفيدة صباح الجزائري تخطف الانظار بلطافتها

وخطفت الطفلة الصغيرة الأنظار بلطافتها وجمالها، إذ ظهرت وهي تلعب بالرمال على شاطئ البحر، وترتدي ملابس السباحة "مايوه" باللون الزهري، وقبعة زهرية.

يذكر أن صباح الجزائري متزوجة من رباح التقي، ولديها ابنتين هما رشا وترف، وابن هو كرم.