حفيدة صباح الجزائري تخطف الانظار بلطافتها

وخطفت الطفلة الصغيرة الأنظار بلطافتها وجمالها، إذ ظهرت وهي تلعب بالرمال على شاطئ البحر، وترتدي ملابس السباحة "مايوه" باللون الزهري، وقبعة زهرية.
يذكر أن صباح الجزائري متزوجة من رباح التقي، ولديها ابنتين هما رشا وترف، وابن هو كرم.
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ضجت مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية بمقطع فيديو للفنانة شمس الكويتية، ظهرت فيه وهي تتحدث عن هالة فوق رأسها.
ضجت مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية بمقطع فيديو للاعلامية السورية غالية الطباع، وهي توجه رسالة للحكومة الجديدة في سوريا، من اجل العاصمة دمشق.
أكد لاعب الغولف الأسطوري تايغر وودز، أخيرا، علاقته مع فانيسا ترامب، زوجة ابن دونالد ترامب السابقة، والتي انفصلت عنه قبل 7 سنوات.