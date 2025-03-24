بلاغ ضد الاعلامية السورية غالية الطباع بسبب تصريحاتها المثيرة للجدل

وفي التفاصيل، خرجت غالية الطباع في فيديو، تحدثت فيه عن انزعاجها من بعض المواطنين السوريين القادمين من محافظات أخرى، معتبرة أن بوجودهم ساء المنظر العام، مما سبب الفيديو الخاص بها حالة استهجان واستنكار لدى الكثيرين.

وفي نفس السياق، كشف الاعلامي السوري موسى العمر عن تقديم بلاغ ضد غالية الطباع بسبب الفيديو، وشارك تدوينة عبر صفحته الشخصية في منصة "اكس"، كتب فيها: " تم تقديم بلاغ الى مقام النيابة العامة الموقرة والمحامي العام والى السيد عبد الرحمن دباغ مدير الأمن العام بدمشق ، ضد المدعوة ( غالية الطباع بنت عارف ) لنيلها من الوحدة الوطنية ( والتمييز العنصري والمناطقي ) مما يعكر الصفو العام للأمة بمقطع فيديو صادم حيث ان ما قامت به يشمل جرم يعاقب عليه قانون العقوبات وفق أحكام المادة ٣٠٧ ومابعدها أرجو من مقامك سيادتكم الموقرة إحالتها إلى الجهات المختصة للتحقيق وانزال أقصى العقوبات المقررة بحقها قانوناً .. ( اللي مو مربى ببيت أهلو الدولة تربيه)".