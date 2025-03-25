حكم نهائي في قضية شيرين عبد الوهاب وشركة روتانا وهذا ما تم كشفه
كشف محامي الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب عن فوزها في القضية التي قدمتها ضد شركة روتانا للصوتيات والمرئيات مؤكداً ان الشركة ملتزمة بدفع مبلغ مليونين جنيه بدل العطل والضرر.
ونشر المستشار القانوني ياسر قنطوش عبر صفحته الشخصية في منصة “فيسبوك”، وثائق الحكم الصادر في محكمة القاهرة الإقتصادية، وعلق قائلاً :”الحكم بالتعويض للفنانة شيرين عبدالوهاب”.
وأضاف قنطوش: “قضت محكمة القاهرة الإقتصادية بإلزام شركة روتانا أن تؤدي مبلغ مليونين جنيها للفنانة شيرين عبدالوهاب جراء الأضرار التي أصابت الفنانة بسبب حذف الأغاني لأن العقد قد إنتهي بموجب الحكم السابق نشره”.
وصرح القنطوش أن العقد بين الشركة وروتانا قد إنتهى وهي قادرة على إعادة نشر الأغنيات التي تم حذفها وعلق قائلاً : “العقد إنتهي حكم قضائي نهائي لصالح الفنانة شيرين عبد الوهاب صادر من محكمة القاهرة الإقتصادية بإنتهاء العقد المحرر بين الشركة والفنانة شيرين عبدالوهاب”.