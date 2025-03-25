حكم نهائي في قضية شيرين عبد الوهاب وشركة روتانا وهذا ما تم كشفه

كشف محامي الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب عن فوزها في القضية التي قدمتها ضد شركة روتانا للصوتيات والمرئيات مؤكداً ان الشركة ملتزمة بدفع مبلغ مليونين جنيه بدل العطل والضرر.



