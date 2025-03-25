الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
مرض جورج كلوني يقلق محبيه وهو يكشف التفاصيل
مرض جورج كلوني يقلق محبيه وهو يكشف التفاصيل
A-
A+

مرض جورج كلوني يقلق محبيه وهو يكشف التفاصيل

فن

2025-03-25 | 08:09
مرض جورج كلوني يقلق محبيه وهو يكشف التفاصيل
العودة الى الأعلى
Aljadeed
مرض جورج كلوني يقلق محبيه وهو يكشف التفاصيل

أثار النجم جورج كلوني ضجة كبيرة بعد حديثه عن معاناته الطويلة مع الألم المزمن منذ أكثر من 15 عاماً، وذلك بعد تعرضه لإصابة بليغة أثناء تصوير فيلم "سيريانا" عام 2005.

وأوضح الممثل الأميركي خلال مقابلة مع مجلة GQ، أنه تعرض لتمزّق في "الأم الجافية"، ما تسبب في تسرب السائل الشوكي وإصابته بآلام مبرحة كادت تدفعه للتفكير في الانتحار. وأشار إلى أنه عاش فترة طويلة طريح الفراش بسبب الألم الشديد، قبل أن يلجأ إلى طبيب متخصّص، ساعده في إعادة ضبط استجابته للألم، مما ساهم في تحسّن حالته الصحية.
ولفتت الى أن هذه الإصابة لم تكن الوحيدة التي تعرّض لها، ففي عام 2018 تعرّض كلوني لحادث خطير على دراجة نارية في سردينيا أثناء توجّهه لتصوير أحد الأفلام، حيث اصطدم بسيارة أثناء القيادة بسرعة 75 ميلاً في الساعة.
وأوضح أن قوة الاصطدام ألقت به في الهواء قبل أن يسقط على يديه وركبتيه، ما تسبب له في إصابات بليغة، لكنه نجا من مضاعفات أخطر إذ خضع لجراحة في العمود الفقري لعلاج آثار الحادث، حيث اكتشف الأطباء إصابته بمشاكل أخرى، من بينها التهاب المفاصل، مما تطلب متابعة طبية دقيقة.
 

اقرأ ايضا في فن

قمر الطائي تحسم حقيقة علاقتها العاطفية بـ الشامي
10:46

قمر الطائي تحسم حقيقة علاقتها العاطفية بـ الشامي

خرجت اليوتيوبر العراقية قمر الطائي لأول مرة عن صمتها، وحسمت حقيقة علاقتها بالفنان السوري الشاب عبد الرحمن فواز المعروف بـ الشامي، بعد انتشار شائعات بأن علاقة عاطفية تربطها بـ الشامي.

10:46

قمر الطائي تحسم حقيقة علاقتها العاطفية بـ الشامي

خرجت اليوتيوبر العراقية قمر الطائي لأول مرة عن صمتها، وحسمت حقيقة علاقتها بالفنان السوري الشاب عبد الرحمن فواز المعروف بـ الشامي، بعد انتشار شائعات بأن علاقة عاطفية تربطها بـ الشامي.

اعتقال قوات الاحتلال الاسرائيلي لـ حمدان بلال مخرج "لا أرض أخرى"
09:23

اعتقال قوات الاحتلال الاسرائيلي لـ حمدان بلال مخرج "لا أرض أخرى"

تصدر اسم المخرج الفلسطيني حمدان بلال، أحد المخرجين الأربعة المشاركين في فيلم "لا أرض أخرى"، مواقع التواصل الاجتماعي عقب اعتقاله في الضفة الغربية المحتلة، إثر اندلاع أعمال عنف من قبل مستوطنين إسرائيليين.

09:23

اعتقال قوات الاحتلال الاسرائيلي لـ حمدان بلال مخرج "لا أرض أخرى"

تصدر اسم المخرج الفلسطيني حمدان بلال، أحد المخرجين الأربعة المشاركين في فيلم "لا أرض أخرى"، مواقع التواصل الاجتماعي عقب اعتقاله في الضفة الغربية المحتلة، إثر اندلاع أعمال عنف من قبل مستوطنين إسرائيليين.

شروط غريبة للدخول الى حفل حاتم عمور في الرباط.. اليكم التفاصيل
08:02

شروط غريبة للدخول الى حفل حاتم عمور في الرباط.. اليكم التفاصيل

أثار النجم حاتم عمور ضجة كبيرة بسبب الشروط الغريبة التي أملاها على الجمهور الذي سيحضر حفله الغنائي المقرر أن يحييه في العاشر من الشهر المقبل، على مسرح محمد الخامس في الرباط.

08:02

شروط غريبة للدخول الى حفل حاتم عمور في الرباط.. اليكم التفاصيل

أثار النجم حاتم عمور ضجة كبيرة بسبب الشروط الغريبة التي أملاها على الجمهور الذي سيحضر حفله الغنائي المقرر أن يحييه في العاشر من الشهر المقبل، على مسرح محمد الخامس في الرباط.

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025