بأجواء لطيفة للغاية.. رحمة رياض وزوجها الكسندر علوم يحتفلان بعيد ميلاد ابنتهما

ونشرت رحمة رياض مجموعة صور عبر صفحتها الشخصية في "انستغرام"، كشفت عن اعتمادها زينة باللون الأحمر ومن الفراولة، وحرصت على تخبئة وجه ابنتها عبر تغبيشه بالصور.
وعلقت رياض على الصور قائلة: "وبنيتي عالية كبرت سنة ربي يخليها النا ويحميها ويحرسها ونشوفج أسعد البنات يا روح قلب مامتك عالية أتمت السنة الأولى من عمرها، عيد ميلاد سعيد يا فرولتي اللطيفة".
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A post shared by Rahma Riad | رحمة رياض (@rahmariadh)
A post shared by Rahma Riad | رحمة رياض (@rahmariadh)
اعتقلت السلطات التركية ملكة جمال تركيا السابقة، بانو أوزتورك، بتهمة إهانة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ومسؤولين حكوميين، عبر منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي، وفقًا لمصادر صحفية.
اعتقلت السلطات الأرجنتينية، الحارس الشخصي السابق لأسطورة كرة القدم الراحل دييغو مارادونا، وذلك يوم أمس الثلاثاء، بتهمة حجب المعلومات وتقديم شهادة زور خلال محاكمة الطاقم الطبي المسؤول عن رعايته.
تشهد بلدة كويا في ريف درعا الغربي، اعتداءات إسرائيلية متكررة ومكثفة بعد ان تصدى شبان من الأهالي لدوريات إسرائيلية قامت بمحاولة التوغل داخل القرية، الواقعة في منطقة إستراتيجية على مثلث الحدود الأردنية السورية والجولان المحتل.