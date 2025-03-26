بأجواء لطيفة للغاية.. رحمة رياض وزوجها الكسندر علوم يحتفلان بعيد ميلاد ابنتهما

ونشرت رحمة رياض مجموعة صور عبر صفحتها الشخصية في "انستغرام"، كشفت عن اعتمادها زينة باللون الأحمر ومن الفراولة، وحرصت على تخبئة وجه ابنتها عبر تغبيشه بالصور.

وعلقت رياض على الصور قائلة: "وبنيتي عالية كبرت سنة ربي يخليها النا ويحميها ويحرسها ونشوفج أسعد البنات يا روح قلب مامتك عالية أتمت السنة الأولى من عمرها، عيد ميلاد سعيد يا فرولتي اللطيفة".