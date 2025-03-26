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بأجواء لطيفة للغاية.. رحمة رياض وزوجها الكسندر علوم يحتفلان بعيد ميلاد ابنتهما
بأجواء لطيفة للغاية.. رحمة رياض وزوجها الكسندر علوم يحتفلان بعيد ميلاد ابنتهما
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بأجواء لطيفة للغاية.. رحمة رياض وزوجها الكسندر علوم يحتفلان بعيد ميلاد ابنتهما

فن

2025-03-26 | 06:38
بأجواء لطيفة للغاية.. رحمة رياض وزوجها الكسندر علوم يحتفلان بعيد ميلاد ابنتهما
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Aljadeed
بأجواء لطيفة للغاية.. رحمة رياض وزوجها الكسندر علوم يحتفلان بعيد ميلاد ابنتهما

احتفلت الفنانة العراقية رحمة رياض برفقة زوجها الممثل العراقي الكسندر علوم، بعيد ميلاد ابنتهما "عالية"، ووثقت ذلك من خلال مجموعة صور شاركتها مع الجمهور.

ونشرت رحمة رياض مجموعة صور عبر صفحتها الشخصية في "انستغرام"، كشفت عن اعتمادها زينة باللون الأحمر ومن الفراولة، وحرصت على تخبئة وجه ابنتها عبر تغبيشه بالصور.

وعلقت رياض على الصور قائلة: "وبنيتي عالية كبرت سنة ربي يخليها النا ويحميها ويحرسها ونشوفج أسعد البنات يا روح قلب مامتك عالية أتمت السنة الأولى من عمرها، عيد ميلاد سعيد يا فرولتي اللطيفة".

 


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