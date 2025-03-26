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وفاة الممثلة المسرحية سوسن شوربا بعد صراع مع السرطان
وفاة الممثلة المسرحية سوسن شوربا بعد صراع مع السرطان
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وفاة الممثلة المسرحية سوسن شوربا بعد صراع مع السرطان

فن

2025-03-26 | 11:53
وفاة الممثلة المسرحية سوسن شوربا بعد صراع مع السرطان
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Aljadeed
وفاة الممثلة المسرحية سوسن شوربا بعد صراع مع السرطان

خسر الفن اللبناني الممثلة المسرحية سوسن شوربا التي خاضت معارك شرسة مع مرض السرطان، قبل أن يتمكن منها منتشراً في أنخاء متفرقة من جسمها من الثدي إلى العظام والرئتَين والغدد والكبد.

ونعى نقيب الفنانين اللبنانيين نعمة بدوي الفقيدة في تدوينة على موقع "فايسبوك": "سوسن شوربا قدوح، فنانة وإنسانة، قاومت المرض بشراسة منذ مدة طويلة. كان المسرح احد أهم الأدوية التي كانت تأخذها لمقاومة المرض الخبيث. أنجزت عدة اعمال مسرحية كانت تجابه الأوجاع وتنتصر عليها. إمرأة تعشق الحياة التي تليق بها. وترفض الاستسلام لجميع الصعاب. لروحها الرحمة والسلام".
وأضاف: "باسمي وبإسم نقابة الممثلين في لبنان نتقدم من أسرتها ومن جميع محبيها وأصدقائها باحر التعازي، راجياً من المولى عزّ وجلّ أن يتغمدها بواسع رحمته".
 

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