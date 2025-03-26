الأمير الحسين وزوجته الأميرة رجوة يشاركان الايتام على مأدبة الافطار

ونشر الأمير الحسين لقطات ظهر فيها مع زوجته رجوة، وأخرى ظهر فيها كل منهما جالساً على مأدبة الإفطار مع الأطفال من دور الرعاية، عبر حسابه الرسمي في إنستغرام، مرفقة بتعليق: "فرحتنا أنا ورجوة لا توصف بمشاركة أبنائنا وبناتنا من دور الرعاية الاجتماعية مأدبة الإفطار".