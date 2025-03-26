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الأمير الحسين وزوجته الأميرة رجوة يشاركان الايتام على مأدبة الافطار
الأمير الحسين وزوجته الأميرة رجوة يشاركان الايتام على مأدبة الافطار
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الأمير الحسين وزوجته الأميرة رجوة يشاركان الايتام على مأدبة الافطار

فن

2025-03-26 | 06:51
الأمير الحسين وزوجته الأميرة رجوة يشاركان الايتام على مأدبة الافطار
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Aljadeed
الأمير الحسين وزوجته الأميرة رجوة يشاركان الايتام على مأدبة الافطار

حرص الأمير الحسين بن عبد الله، ولي العهد الأردني، وزوجته الأميرة رجوة الحسين، على إطلاق المبادرات الإنسانية، في شهر رمضان تحديداً، وآخرها مأدبة الإفطار في دور الرعاية الاجتماعية في الأردن.

ونشر الأمير الحسين لقطات ظهر فيها مع زوجته رجوة، وأخرى ظهر فيها كل منهما جالساً على مأدبة الإفطار مع الأطفال من دور الرعاية، عبر حسابه الرسمي في إنستغرام، مرفقة بتعليق: "فرحتنا أنا ورجوة لا توصف بمشاركة أبنائنا وبناتنا من دور الرعاية الاجتماعية مأدبة الإفطار".

 

وشارك ولي العهد أيضاً مقطع فيديو من المأدبة يظهر تعامله والأميرة رجوة اللطيف مع الأطفال، حيث لعبا معهما وتناولا الطعام معهما أيضاً. وأرفق الفيديو بتعليق: "حب كبير وطاقة هائلة لمسناها اليوم خلال الإفطار مع أبنائنا وبناتنا… حماهم الله".

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