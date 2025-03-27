منى ابو حمزة تنفعل بعد اصابة سيارتها برصاصة طائشة

اليوم بمنطقة المصيطبة
ايمتى رح نخلص من #الرصاص_الطائش #الرصاص_المتفلت pic.twitter.com/yIxHQPx2VA
— Mona Abou Hamze (@MonaAbouHamze) March 26, 2025
اليوم بمنطقة المصيطبة
ايمتى رح نخلص من #الرصاص_الطائش #الرصاص_المتفلت pic.twitter.com/yIxHQPx2VA
تصدر اسم الفنانة إيناس النجار محركات البحث والتريند بعد ان نُقلت إلى العناية المركزة بأحد المستشفيات الكبرى بالقاهرة، اثر تعرضها لأزمة صحية حادة أدخلتها في غيبوبة.
عبّرت الممثلة السورية تولين البكري عن استيائها وغضبها من واقع العمل في الوسط الفني، مؤكدة أنها تفضل البقاء في المنزل على القبول بالأدوار التي عرضت عليها.
ضجت مواقع التواصل الاجتماعي في الساعات القليلة الماضية، بقضية تعرض طفلة سورية تبلغ من العمر 6 سنوات فقط، للتحرش من قبل عنصر في الامن العام اللبناني يدعى "ع.ن"، ويبلغ من العمر 49 عاما.