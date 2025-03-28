زلزال مدمر يضرب بورما في ميانمار بقوة 7.7 درجات

🟠 زلزال مدمر يضرب ميانمار وهزات قوية في تايلاند والصين



ضرب زلزال بقوة 7.7 درجات وسط بورما في ميانمار أدى إلى هزات أرضية قوية في بانكوك في تايلاند وفي مقاطعة يونان في جنوب غرب الصين.



وأفاد المركز الصيني لرصد الزلازل بوقوع زلزال قوي آخر بلغت شدته 6.4 درجة في ميانمار، وذلك بعد 12… pic.twitter.com/fW4w4xgqf8 — Sputnik Arabic (@sputnik_ar) March 28, 2025

وتسببت الهزات العنيفة التي شعر بها السكان حوالي الساعة 13:30 في انهيار مبنى مكون من 30 طابقًا كان قيد الإنشاء، مما أدى إلى محاصرة 43 عاملا في الموقع، شمال المدينة.وانهارت ناطحة سحاب من 30 طابقا قيد الإنشاء، في العاصمة التايلاندية بانكوك وعلق 43 عاملا تحت الأنقاض، بحسب ما أفادت الشرطة ومسعفون، بعدما هزّ زلزال قوي المدينة، وتحوّل المبنى الواقع في شمال العاصمة التايلاندية إلى كومة من الركام في غضون ثوان بعد الزلزال الذي بلغت قوته 7.7 درجات ومركزه بورما.وأظهر مقطع فيديو مثير، تم تداوله على وسائل التواصل الاجتماعي المبنى المكون من عدة طوابق، والذي كانت هناك رافعة في أعلاه وهو ينهار ويتحول إلى سحابة من الغبار، بينما كان المتفرجون يصرخون ويركضون.وأعلنت رئيسة الوزراء التايلاندية عن "اجتماع طارئ" بعد الزلزال. وقال احد السكان الذي يقطن مدينة شيانغ ماي السياحية الشهيرة: "سمعته. كنت نائما في منزلي. ركضت بأسرع ما يمكن من المبنى مرتديا ملابس النوم". وشعر السكان في أنحاء شمال ووسط تايلاند بالهزة.وتُعد الزلازل شائعة نسبيًا في بورما، حيث شهدت البلاد ستة زلازل بلغت شدتها 7 درجات أو أكثر بين عامي 1930 و1956 بالقرب من صدع ساجاينغ، الذي يمتد من الشمال إلى الجنوب عبر وسط البلاد.