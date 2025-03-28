ملكة جمال لبنان السابقة تعلق على استهداف الضاحية: مش مسموح!

وجّهت الفنانة السورية أصالة نصري عبر صفحتها الشخصية في "إنستغرام" رسالة مؤثرة الى صديقتها المقرّبة الممثلة السورية كندة علوش، هنّأتها فيها بعيد ميلادها وعبّرت عن محبّتها وتقديرها لها، مؤكدةً أنها إنسانة استثنائية تمتلك صفات الرقي، وسعة الصدر، والإيمان العميق.