نقل الملك تشارلز الى المستشفى وهذا وضعه الصحي

وقال قصر باكنغهام في بيان إنه تم إلغاء جميع ارتباطات تشارلز بعد ظهر يومي الخميس والجمعة، وأوضح القصر: “عاد الملك الآن إلى كلارنس هاوس وكإجراء احترازي، بناء على نصيحة طبية، ستتم أيضا إعادة جدولة برنامجه اليومي غدا”.وتابع أن الملك يرغب في إرسال اعتذاره إلى جميع من قد يشعرون بالضيق أو خيبة الأمل نتيجة لذلك.يذكر أن تشارلز يخضع للعلاج من نوع لم يكشف عنه من السرطان لأكثر من عام.وواصل الملك أداء واجباته الحكومية، مثل مراجعة الأوراق الحكومية والاجتماع مع رئيس الوزراء، رغم أنه أخذ الراحة لبعض الوقت من الواجبات العامة.