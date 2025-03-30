محمد حداقي ينفعل بسبب سقوط النظام ونادين تحسين بيك وروعة ياسين تسخران منه

تصدر مشهد من مسلسل "ما اختلفنا2" حديث رواد مواقع التواصل الاجتماعي في الساعات القليلة الماضية، جمع الممثلين السوريين محمد حداقي ونادين تحسين بيك وروعة ياسين، وتطرق الى سقوط نظام بشار الأسد وحال بعض السوريين الذين كانوا موالين للنظام ويرفضون الاعتراف بسقوطه.



وفي التفاصيل، تناولت لوحة "أعراض انسحاب" حكم بشار الأسد بشكل ساخر، من خلال حالة مؤيد له يعاني من "اضطراب ما بعد السقوط".

ولأول مرة منذ عقود، تناولت الدراما السورية بسخرية سقوط نظام بشار الأسد في مشهد تمثيلي من مسلسل "ما اختلفنا 2"، حيث جسد الفنان محمد حداقي شخصية موالية للنظام تعاني من أعراض الانسحاب بعد سقوطه، حيث تم تجسيد معاناة الموالين في قالب ساخر.

وتضمن المشهد حوارًا ساخرًا بين الممثلتين روعة ياسين ونادين تحسين بيك عن "حداقي" الموالي للنظام بعد سقوطه، حيث يتم الإشارة إلى معاناته في الصمت وعدم القدرة على إظهار تأييده، في وقت يُفترض فيه أن "التطبيل" قد انتهى.

هذه اللوحة التي كتبها معن سقباني تناولت حالة حزبي قديم تنتابه حالة من الضيق النفسي كلما رأى شيئاً من الواقع الحالي والسلطة الحالية، ولا يرتاح إلا بدخوله إلى غرفة مدججة بصور حافظ وبشار الأسد والخطابات المؤيدة لهما، بالإضافة إلى سماع الأناشيد التي تمجدهما، إلى أن ينهار فيُنقل إلى مصحة نفسية تعج بالمرضى أمثاله.