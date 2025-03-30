وفاة مغني الراب يونغ سكوتر بطريقة مأساوية يوم عيد ميلاده!

شهدت مدينة أتلانتا الأمريكية حادثة مأساوية راح ضحيتها مغني الراب يونغ سكوتر، واسمه الحقيقي كينيث إدوارد بيلي، عن عمر يناهز 39 عاماً، وهو اليوم الذي صادف عيد ميلاده.



وتوفي سكوتر في مستشفى “جرادي” بعد إصابته أثناء محاولته الفرار من الشرطة، وهو ما أثار موجة من التساؤلات حول ظروف الحادثة وردود فعل غاضبة من عائلته وأصدقائه.

وبدأت الواقعة عندما تلقت شرطة أتلانتا بلاغاً عبر خدمة الطوارئ 911 يفيد بوجود خلاف في أحد المنازل، تخلله إطلاق نار وقيام أحد الرجال بسحب امرأة إلى داخل المنزل بالقوة. وعند وصول الضباط إلى الموقع، قام رجل بفتح الباب، ثم أغلقه سريعاً في وجههم دون الإدلاء بأي معلومات، ما دفع الشرطة إلى تطويق المكان تحسباً لأي طارئ.

وبعد لحظات، قرر شخصان الهروب من المنزل، حيث عاد أحدهما بينما استمر الآخر في الفرار، متجاوزاً سياجين أثناء محاولته الهرب.

وفقاً لتصريحات الشرطة، فقد تعرض الرجل لإصابة في ساقه أثناء عبوره السياج الثاني، مما أدى إلى سقوطه. عند وصول الضباط إليه، تبين أنه مصاب بجروح بالغة، ليتم نقله على الفور إلى المستشفى، حيث لفظ أنفاسه الأخيرة متأثراً بإصاباته.

وبعد ساعات من الحادث، أكدت التقارير الإعلامية أن الرجل المتوفى هو مغني الراب يونغ سكوتر، ومع ذلك، لم تصدر الشرطة بياناً رسمياً بعد يؤكد هوية الضحية، مما أثار استياء عائلته ومحبيه الذين يطالبون بإجابات واضحة.

