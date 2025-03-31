اول تعليق لـ محمود نصر بعد انتهاء مسلسل "البطل": اغفر ومد يد العون للآخرين

وعلق نصر قائلاً :"اغفر، ترفّع، ومدّ يد العون للآخرين، و إلّا لن ترحمنا هذه الارض، بهذه الكلمات انتهت حكاية "البطل"، وبها أودّع معكم هذا العمل، كل الشكر للشركة المنتجة، شكر كبير لصناع هذا العمل، الاستاذ ليث حجو ربّان هذه التجربة و بطلها، القدير بسام كوسا لقد أضفت لنا الكثير يا استاذ".

وانهالت التعليقات من قبل متابعي نصر، وجاء فيها :"شكرا لابداعكم شكرا على دراما عبرت عن وجع وغصة كل مشاهد عربي البطل حكاية امة دراما هتفضل بقلوبنا بكل تفاصيلها"،"نجم متفرد عم تغرد وحدك بمكان خاص مميز ودائما تفاجئنا بما هو اجمل متنوع انتقائي مبدع فنان فخورين فيك كتير"، وغيرها.