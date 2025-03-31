الرئيس السوري احمد الشرع يقبل يد والده حسين الشرع خلال مراسم تهنئة عيد الفطر

وظهر الشرع مع مجموعة من كبار المسؤولين السوريين، وبجانبه وزير الخارجية أسعد الشيباني، ورئيس مجلس الإفتاء الشيخ أسامة الرفاعي وغيرهما من القادة العسكريين في وزارة الدفاع السورية وممثلين عن السلطة السورية ومواطنين سوريين.

واحتشد الآلاف، صباح الاثنين، في الجوامع والساحات العامة التي حددتها وزارة الأوقاف في مختلف المدن السورية لأداء صلاة عيد الفطر، وذلك في أول عيد بعد سقوط نظام الأسد.

كما شهدت ساحة الجندي المجهول فوق جبل قاسيون شمال العاصمة دمشق، لأول مرة، أداء صلاة العيد بمشاركة الآلاف من الرجال والنساء. وشهدت أغلب الساحات في المدن والبلدات أداء صلاة عيد الفطر وسط مشاركة مئات آلاف من المواطنين كبارا وصغارا.

وفي نفس السياق، تصدرت لقطة التقطتها عدسات المصورين، صباح الاثنين، وانتشرت سريعا بمواقع التواصل الاجتماعي في سوريا، حيث ظهر الرئيس السوري أحمد الشرع وهو يستقبل المهنئين بحلول عيد الفطر المبارك. وعند قدوم والده، حسين الشرع، انحنى الرئيس السوري لتقبيل يد والده قبل أن يحتضنه لتهنئته بالعيد، وهي من المرات القليلة التي يظهر فيها والد الرئيس السوري أمام الكاميرات.