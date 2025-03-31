الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
الرئيس السوري احمد الشرع يقبل يد والده حسين الشرع خلال مراسم تهنئة عيد الفطر
الرئيس السوري احمد الشرع يقبل يد والده حسين الشرع خلال مراسم تهنئة عيد الفطر
A-
A+

الرئيس السوري احمد الشرع يقبل يد والده حسين الشرع خلال مراسم تهنئة عيد الفطر

فن

2025-03-31 | 08:47
الرئيس السوري احمد الشرع يقبل يد والده حسين الشرع خلال مراسم تهنئة عيد الفطر
العودة الى الأعلى
Aljadeed
الرئيس السوري احمد الشرع يقبل يد والده حسين الشرع خلال مراسم تهنئة عيد الفطر

أدى الرئيس السوري الشرع، وحشد من المصلين، صلاة عيد الفطر في قصر الشعب في العاصمة دمشق، في أول مرة يشهد فيها هذا المكان حدثا من هذا النوع. وشهدت القاعة الرئيسية في القصر الجمهوري في دمشق صلاة عيد الفطر لأول مرة في سوريا بعد سقوط نظام بشار الأسد.

وظهر الشرع مع مجموعة من كبار المسؤولين السوريين، وبجانبه وزير الخارجية أسعد الشيباني، ورئيس مجلس الإفتاء الشيخ أسامة الرفاعي وغيرهما من القادة العسكريين في وزارة الدفاع السورية وممثلين عن السلطة السورية ومواطنين سوريين.

واحتشد الآلاف، صباح الاثنين، في الجوامع والساحات العامة التي حددتها وزارة الأوقاف في مختلف المدن السورية لأداء صلاة عيد الفطر، وذلك في أول عيد بعد سقوط نظام الأسد.

كما شهدت ساحة الجندي المجهول فوق جبل قاسيون شمال العاصمة دمشق، لأول مرة، أداء صلاة العيد بمشاركة الآلاف من الرجال والنساء. وشهدت أغلب الساحات في المدن والبلدات أداء صلاة عيد الفطر وسط مشاركة مئات آلاف من المواطنين كبارا وصغارا.

وفي نفس السياق، تصدرت لقطة التقطتها عدسات المصورين، صباح الاثنين، وانتشرت سريعا بمواقع التواصل الاجتماعي في سوريا، حيث ظهر الرئيس السوري أحمد الشرع وهو يستقبل المهنئين بحلول عيد الفطر المبارك. وعند قدوم والده، حسين الشرع، انحنى الرئيس السوري لتقبيل يد والده قبل أن يحتضنه لتهنئته بالعيد، وهي من المرات القليلة التي يظهر فيها والد الرئيس السوري أمام الكاميرات.

اقرأ ايضا في فن

صور نادرة لـ سلاف فواخرجي و وائل رمضان من حفل زفافهما قبل 25 عاما
12:16

صور نادرة لـ سلاف فواخرجي و وائل رمضان من حفل زفافهما قبل 25 عاما

تصدر خلال الساعات الماضية صور نادرة من حفل زفاف الفنانين وائل رمضان وسلاف فواخرجي.

12:16

صور نادرة لـ سلاف فواخرجي و وائل رمضان من حفل زفافهما قبل 25 عاما

تصدر خلال الساعات الماضية صور نادرة من حفل زفاف الفنانين وائل رمضان وسلاف فواخرجي.

مكسيم خليل في تصريح مفاجئ عن سقوط الاسد وانتصار الثورة السورية : "المشهد من برا غير من جوا"
12:11

مكسيم خليل في تصريح مفاجئ عن سقوط الاسد وانتصار الثورة السورية : "المشهد من برا غير من جوا"

تحدث الممثل مكسيم خليل عن مشاعره بعد سقوط نظام الاسد وانتصار الثورة السورية، وذلك خلال مقابلة أجراها في كواليس تصوير آخر أعماله الرمضانية مع قناة CNN بالعربية.

12:11

مكسيم خليل في تصريح مفاجئ عن سقوط الاسد وانتصار الثورة السورية : "المشهد من برا غير من جوا"

تحدث الممثل مكسيم خليل عن مشاعره بعد سقوط نظام الاسد وانتصار الثورة السورية، وذلك خلال مقابلة أجراها في كواليس تصوير آخر أعماله الرمضانية مع قناة CNN بالعربية.

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025