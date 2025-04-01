دينا بأجرأ حوار الليلة مع علي ياسين في برنامج " الفصول الأربعة " بموسمه الثاني

تطل النجمة المصرية دينا بعد غياب طويل عن الاعلام اللبناني في الحلقة الاولى من الموسم الثاني من برنامج "الفصول الاربعة" مع الاعلامي علي ياسين لتتحدث بجرأة ومن دون قيود عن مراحل عدة في حياتها، من انكساراتها الى نجاحاتها، وحياتها العاطفية والعائلية، بالإضافة للحنين الى الماضي وطفولتها، وردها على كل المواقف القاسية التي واجهتها في مسيرتها.