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دينا بأجرأ حوار الليلة مع علي ياسين في برنامج &quot; الفصول الأربعة &quot; بموسمه الثاني
دينا بأجرأ حوار الليلة مع علي ياسين في برنامج " الفصول الأربعة " بموسمه الثاني
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دينا بأجرأ حوار الليلة مع علي ياسين في برنامج " الفصول الأربعة " بموسمه الثاني

فن

2025-04-01 | 07:18
دينا بأجرأ حوار الليلة مع علي ياسين في برنامج " الفصول الأربعة " بموسمه الثاني
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Aljadeed
دينا بأجرأ حوار الليلة مع علي ياسين في برنامج " الفصول الأربعة " بموسمه الثاني

تطل النجمة المصرية دينا بعد غياب طويل عن الاعلام اللبناني في الحلقة الاولى من الموسم الثاني من برنامج "الفصول الاربعة" مع الاعلامي علي ياسين لتتحدث بجرأة ومن دون قيود عن مراحل عدة في حياتها، من انكساراتها الى نجاحاتها، وحياتها العاطفية والعائلية، بالإضافة للحنين الى الماضي وطفولتها، وردها على كل المواقف القاسية التي واجهتها في مسيرتها.

وستواجه دنيا في الحلقة نفسها أكثر من مرة بمراحل عمرية مختلفة من حياتها من خلال الذكاء الاصطناعي، فكيف ستكون المواجهة بينها وبين ذاتها؟ وهل ستصمد بوجه الاسئلة النارية؟
تابعوا الحلقة اليوم الثلاثاء عند الساعة التاسعة والنصف مساء على شاشة الجديد وبالتزامن مع قناة الجديد فن عبر اليوتيوب.
 

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