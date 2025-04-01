هبة نور تستفز المتابعين بملابسها الجريئة في عيد الفطر

وفي التفاصيل، تعرضت هبة نور لهجوم حاد من قبل رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب الفستان الذي ارتدته في الصور، حيث وصفه عدد من المتابعين بـ "الجريء"، اذ أطلت بفستان مفتوح عند منطقة الصدر، وأشارت الى انها التقطت هذه الصور خلال قضاء عطلة في بالي الاندونيسية.وانهالت تعليقات المتابعين الذين انقسموا ما بين من أثنى على هذه الإطلالة وبين من انتقدها، فعلق احدهم قائلا: ""بكل مقابلة بتصرعينا بستحي وبستحي كيف بتستحي وبتلبسي هيك لبس صار عندي فضول اعرف شو تعريف الحياء بالنسبة الك"، بينما علق اخر: "قمر يا روح قلبي".