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هبة نور تستفز المتابعين بملابسها الجريئة في عيد الفطر
هبة نور تستفز المتابعين بملابسها الجريئة في عيد الفطر
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هبة نور تستفز المتابعين بملابسها الجريئة في عيد الفطر

فن

2025-04-01 | 08:32
هبة نور تستفز المتابعين بملابسها الجريئة في عيد الفطر
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Aljadeed
هبة نور تستفز المتابعين بملابسها الجريئة في عيد الفطر

تصدر اسم الممثلة السورية هبة نور، حديث رواد مواقع التواصل الاجتماعي في الساعات القليلة الماضية، بعد ان نشرت على حسابها عبر انستغرام، مقطع فيديو ومجموعة صور تزامنا مع عيد الفطر.

وفي التفاصيل، تعرضت هبة نور لهجوم حاد من قبل رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب الفستان الذي ارتدته في الصور، حيث وصفه عدد من المتابعين بـ "الجريء"، اذ أطلت بفستان مفتوح عند منطقة الصدر، وأشارت الى انها التقطت هذه الصور خلال قضاء عطلة في بالي الاندونيسية.
وانهالت تعليقات المتابعين الذين انقسموا ما بين من أثنى على هذه الإطلالة وبين من انتقدها، فعلق احدهم قائلا: ""بكل مقابلة بتصرعينا بستحي وبستحي كيف بتستحي وبتلبسي هيك لبس صار عندي فضول اعرف شو تعريف الحياء بالنسبة الك"، بينما علق اخر: "قمر يا روح قلبي".

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