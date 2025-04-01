هبة نور تستفز المتابعين بملابسها الجريئة في عيد الفطر

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A post shared by Heba Nour (@hebanourr)
A post shared by Heba Nour (@hebanourr)
تصدر اسم الفنان اللبناني راغب علامة، حديث رواد مواقع التواصل الاجتماعي في الساعات القليلة الماضية، بعد انتشار شائعة طرده من الامارات العربية المتحدة، الامر الذي اثار بلبلة واسعة بين المتابعين متسائلين عن حقيقة الامر.
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، في الساعات القليلة الماضية، مقطع فيديو للممثلة السورية امل عرفة ظهرت فيه من ساحة الامويين في العاصمة السورية دمشق، الامر الذي اثار تفاعلا واسعا بين المتابعين.
كشفت صفحة شربليتا المتهمة بالأخبار الفنية عن خبر زفاف الممثلة المصرية أمينة خليل قريباً من خلال منشور شاركته عبر حسابها على تطبيق انستغرام.