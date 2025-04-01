الراقصة دينا تروي لأول مرة حادثة كادت تخسر حياتها بسببها

حلت الراقصة المصرية دينا ضيفة على الحلقة الاولى من الموسم الثاني لبرنامج "الفصول الاربعة" مع الاعلامي علي ياسين على شاشة الجديد. وقفنا مع الراقصة دينا على أربعة فصول من حياتها، اذ تأثرت وبكت على الهواء بسبب إصابة والدتها بمرض السرطان والتي فاجأتها بمداخلة على الهواء، بالاضافة إلى تصريحات جريئة وقوية عن راقصات مصر قائلة: "انا تفوقت على راقصات جيلي".

