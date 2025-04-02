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سيرين عبد النور تنجو بأعجوبة خلال سفرها الى الأردن.. ما حصل معها مرعب
سيرين عبد النور تنجو بأعجوبة خلال سفرها الى الأردن.. ما حصل معها مرعب
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سيرين عبد النور تنجو بأعجوبة خلال سفرها الى الأردن.. ما حصل معها مرعب

فن

2025-04-02 | 05:50
سيرين عبد النور تنجو بأعجوبة خلال سفرها الى الأردن.. ما حصل معها مرعب
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Aljadeed
سيرين عبد النور تنجو بأعجوبة خلال سفرها الى الأردن.. ما حصل معها مرعب

اقلقت الفنانة اللبنانية سيرين عبد النور، جمهورها ومتابعيها بعد ان كشفت عن تعرضها لحادث خطير اثناء توجهها الى الأردن لاحياء حفل هناك بمناسبة عيد الفطر، وقد نجت بأعجوبة، حيث كشفت تفاصيل مرعبة عما حصل معها.

وفي مقطع فيديو نشرته سيرين عبد النور عبر خاصية الستوري على حسابها عبر انستغرام، روت تفاصيل ما حصل معها، اذ اشارت الى ان عاصفة رملية تضرب الأردن الامر الذي أدى الى رياح قوية، ما اثر على حركة الطائرة، واصفة الشعور بـ "المرعب".

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