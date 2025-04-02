سيرين عبد النور تنجو بأعجوبة خلال سفرها الى الأردن.. ما حصل معها مرعب

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A post shared by Fans_Cyrine🌸 (@cyrinenour_updates)
A post shared by Fans_Cyrine🌸 (@cyrinenour_updates)
أثارت النجمة اللبنانية نانسي عجرم حماسة جمهورها بعد نشرها مجموعة من الصور عبر حسابها على "إنستغرام"، مرفقة بتعليق عبّرت فيه عن اشتياقها لمتابعيها.
رحل النجم العالميفال كيلمر بعد مسيرة فنية حافلة بالنجاحات، من بينها "توب غان" و"باتمان فوريفر"، كما قدم أداءً لامعاً في فيلم " THE DOORS" للمخرج أوليفر ستون، حيث لعب دور المغنّي الشهير جيمس موريسون عام 1991.
بعد اعتذاره العلني عن إهانته لها خلال لقاء خاص في رمضان الأخير، بادرت النجمة ياسمين صبري الى وضع حدّ لكل ما يتم تداوله بشأن خلافها مع رمضان وانزعاجها المستمر منه.