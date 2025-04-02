سيرين عبد النور تنجو بأعجوبة خلال سفرها الى الأردن.. ما حصل معها مرعب

وفي مقطع فيديو نشرته سيرين عبد النور عبر خاصية الستوري على حسابها عبر انستغرام، روت تفاصيل ما حصل معها، اذ اشارت الى ان عاصفة رملية تضرب الأردن الامر الذي أدى الى رياح قوية، ما اثر على حركة الطائرة، واصفة الشعور بـ "المرعب".