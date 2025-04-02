نانسي عجرم تشوّق الجمهور: قريبًا جدًا!

وشوّقت نانسي متابعيها لاعمالها المقبلة، اذ اكدت أن لديها مفاجأة فنية جديدة سيتم الكشف عن تفاصيلها قريبا.وكتبت نانسي عجرم: "اشتقتلكن.. أعلم أنه قد مر وقت طويل، لكنني أعدكم أن ذلك يستحق الانتظار.. لا يمكنني الانتظار لمشاركة كل شيء كنت أعمل عليه، قريبا جدا! أحبكم".وتفاعل الجمهور بشكل واسع مع منشور نانسي عجرم، مشيرين الى حماسهم الشديد لاغنياتها المقبلة.