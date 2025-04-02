نانسي عجرم تشوّق الجمهور: قريبًا جدًا!

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A post shared by Nancy Ajram (@nancyajram)
A post shared by Nancy Ajram (@nancyajram)
ضجت مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية بالفعالية الخاصة التي التقى فيها نجوم مسلسل شارع الأعشى جمهورهم، والتي أقيمت في بوليفارد وورلد بالعاصمة الرياض، يوم أمس الثلاثاء 1 ابريل/نيسان.
كشفت الفنانة المصرية ميار الببلاوي عن تفاصيل مؤثرة حصلت خلال مشاركتها في غسل جثمان الفنانة التونسية الراحلة إيناس النجار التي توفيت في أول أيام عيد الفطر.
كشفت الممثلة التونسية هند صبري عبر "ستوري" صفحتها الشخصية في "انستغرام"، عن سبب عدم حضورها جنازة الممثلة التونسية الراحلة إيناس النجار، معبّرةً عن حزنها العميق لوفاة مواطنتها المقيمة في مصر، بعد صراع مع المرض.