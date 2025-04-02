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موقف مؤثر يجمع عبد الرحمن نافع بطل &quot;شارع الاعشى&quot; مع طفل
موقف مؤثر يجمع عبد الرحمن نافع بطل "شارع الاعشى" مع طفل
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موقف مؤثر يجمع عبد الرحمن نافع بطل "شارع الاعشى" مع طفل

فن

2025-04-02 | 11:24
موقف مؤثر يجمع عبد الرحمن نافع بطل "شارع الاعشى" مع طفل
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Aljadeed
موقف مؤثر يجمع عبد الرحمن نافع بطل "شارع الاعشى" مع طفل

ضجت مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية بالفعالية الخاصة التي التقى فيها نجوم مسلسل شارع الأعشى جمهورهم، والتي أقيمت في بوليفارد وورلد بالعاصمة الرياض، يوم أمس الثلاثاء 1 ابريل/نيسان.

وجاءت الفعالية تحت شعار "عيدنا معنا"، والتي منحت الجمهور فرصة مميزة للقاء أبطال شارع الأعشى والتفاعل معهم مباشرةً، لتكون ليلة مليئة بالفرح والحنين إلى أجواء العيد في الماضي.

وبرزت من الفعالية عدة فيديوهات تداولها رواد مواقع التواصل الاجتماعي على نطاق واسع، ومنها لحظة بكاء طفل عند لقائه بالممثل عبد الرحمن نافع، والذي جسد شخصية "ضاري" في مسلسل "شارع الأعشى".

 

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