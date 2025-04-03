نجوى كرم تفاجئ الشابة التي ساعدتها بعد سقوطها على المسرح في امستردام

لم تنس الفنانة اللبنانية نجوى كرم الموقف النبيل لإحدى معجباتها التي ساعدتها أثناء سقوطها على المسرح خلال حفلها في أمستردام، وردت الجميل بطريقة غير متوقعة.



وفي التفاصيل، فاجأت نجوى كرم الشابة بزيارة خاصة وثقت لحظاتها بمقطع فيديو نشرته عبر حسابها على منصة التواصل الاجتماعي "إكس"، حيث بدا التأثر واضحًا على فاطمة التي لم تخفِ سعادتها العارمة بهذا اللقاء المميز.

وأرفقت نجوى كرم الفيديو بتعليق مؤثر قالت فيه: "الحُبّ يثمر حُبّاً".

ولم تقتصر الزيارة على تبادل الحديث فحسب، بل قامت الفنانة اللبنانية بجولة مع الشابة في السيارة على وقع أغانيها.

هذا وكانت الشابة فاطمة من بين الحاضرين في الحفل الذي أحيته "شمس الأغنية اللبنانية" في العاصمة الهولندية أمستردام خلال شهر فبراير/ شباط الماضي؛ وأثناء رقص نجوى كرم للدبكة اللبنانية، تعرضت لسقوط مفاجئ على خشبة المسرح، لكن فاطمة سارعت لمساعدتها على النهوض وإعادة ارتداء حذائها.

وبعد مرور فترة على الحادثة، قررت نجوى كرم التعبير عن تقديرها وامتنانها بطريقة خاصة، إذ زارت فاطمة في مكان إقامتها، ما شكّل مفاجأة كبيرة للشابة.