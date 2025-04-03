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هجوم نمر على عامل في سيرك طنطا بـ مصر.. &quot;كان بحالة جوع&quot;
هجوم نمر على عامل في سيرك طنطا بـ مصر.. "كان بحالة جوع"
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هجوم نمر على عامل في سيرك طنطا بـ مصر.. "كان بحالة جوع"

فن

2025-04-03 | 09:36
هجوم نمر على عامل في سيرك طنطا بـ مصر.. "كان بحالة جوع"
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Aljadeed
هجوم نمر على عامل في سيرك طنطا بـ مصر.. "كان بحالة جوع"

أثار حادث هجوم نمر على عامل بالسيرك في مدينة طنطا في مصر، تساؤلات حول وسائل الحماية والأمان التي تتوافر للجمهور والعاملين أو مدربي الحيوانات المفترسة خلال عروض السيرك.

وانتشر الفيديو الذي يظهر فيه النمر وهو يهاجم العامل، كما انتشرت فيديوهات لمساعد المدربة، ويدعى محمد عبد الفتاح، يتحدث عما وقع له، مطالباً بتعويضه عما تعرض له من إصابة.
وقال محمد إنه يعمل في السيرك منذ 10 سنوات مع عائلة الحلو، ويعمل مع أنوسة كوتة منذ عامين تقريباً، ولم يسبق أن أخطأ في العمل معها، الا انه كشف ان النمور كانت جائعة وقد اخبر المدربة بهذا الامر لكنها لم تكترث.
من جهتها، تحدثت المدربة المصرية أنوسة كوتة، مدربة الحيوانات المفترسة والتي كانت تقدم عرض السيرك بطنطا، عن الواقعة وقالت إن ما حدث هو نتيجة خطأ فني سيتم التحدث بشأنه مع الإدارة لاحقاً.

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