هجوم نمر على عامل في سيرك طنطا بـ مصر.. "كان بحالة جوع"

🔴: قبل يومين في طنطا بمصر كان في عرض سرك في ايام العيد ومن العرض فقرة اسود ونمور تدربهم امراة، لكن فقدت السيطرة عليهم وتحول العرض لرعب وفي اسد عض وبتر ذراع احد العاملين بالسيرك!!!



"تفاصيل اكثر وصورة العامل بحطها بالاسفل"

pic.twitter.com/BTq65YojaA — MOATH | معاذ (@M0ATH) April 3, 2025

وانتشر الفيديو الذي يظهر فيه النمر وهو يهاجم العامل، كما انتشرت فيديوهات لمساعد المدربة، ويدعى محمد عبد الفتاح، يتحدث عما وقع له، مطالباً بتعويضه عما تعرض له من إصابة.وقال محمد إنه يعمل في السيرك منذ 10 سنوات مع عائلة الحلو، ويعمل مع أنوسة كوتة منذ عامين تقريباً، ولم يسبق أن أخطأ في العمل معها، الا انه كشف ان النمور كانت جائعة وقد اخبر المدربة بهذا الامر لكنها لم تكترث.من جهتها، تحدثت المدربة المصرية أنوسة كوتة، مدربة الحيوانات المفترسة والتي كانت تقدم عرض السيرك بطنطا، عن الواقعة وقالت إن ما حدث هو نتيجة خطأ فني سيتم التحدث بشأنه مع الإدارة لاحقاً.