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نجوم الفن يودعون زوجة نضال الشافعي بكلمات مؤثرة
نجوم الفن يودعون زوجة نضال الشافعي بكلمات مؤثرة
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نجوم الفن يودعون زوجة نضال الشافعي بكلمات مؤثرة

فن

2025-04-04 | 05:10
نجوم الفن يودعون زوجة نضال الشافعي بكلمات مؤثرة
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Aljadeed
نجوم الفن يودعون زوجة نضال الشافعي بكلمات مؤثرة

فُجع الوسط الفني المصري بوفاة الفنانة هند محمد، زوجة الفنان نضال الشافعي، مساء الخميس، وذلك بعد أيام قليلة من فقدان والدتها في منتصف شهر مارس/آذار الماضي.

وقد أعرب عدد من النجوم والمشاهير عن حزنهم العميق لرحيلها، مقدمين تعازيهم الحارة للفنان نضال الشافعي وأسرته، حيث عبرت الفنانة داليا مصطفى عن حزنها الشديد على رحيل هند محمد، وكتبت عبر حسابها الرسمي على "إنستغرام": "أرجو الدعاء لأختي وزميلتي هند محمد، زوجة الفنان نضال الشافعي. ربنا يرحمها ويغفر لها. حبيبتي والله، يصبرك ويقويك يا نضال يا حبيبي".
من جهتها الفنانة رانيا فريد شوقي، نعت الراحلة قائلة: "البقاء لله، ربنا يرحمك يا هند ويغفر لك، ويسكنك الفردوس الأعلى. ربنا يصبر قلبك يا نضال، ويصبر أولادكم. لله الأمر من قبل ومن بعد، أنا مش مستوعبة.. لا حول ولا قوة إلا بالله".
أما الفنانة مي كساب، فقدمت تعازيها لنضال الشافعي بقولها: "خالص التعازي لأخي وصديقي في وفاة زوجته المحترمة هند.. كانت إنسانة محترمة وطيبة ومكافحة وزوجة أصيلة ووش خير. الله يرحمها ويصبر قلبك على فراقها ويقدرك على الشيلة. نسألكم الفاتحة والدعاء".
 

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