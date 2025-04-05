الهام شاهين تحيي ذكرى وفاة والدتها بصورة نادرة لهما وسلاف فواخرجي تساندها

وأرفقت إلهام شاهين الصورة بتعليق كتبت فيه: "النهارده الذكرى السنوية لماما الله يرحمها.. والمصادفة أنه أيضًا كان يوم جمعة زي النهاردة.. ومهما مرت السنين هي عايشة معي في كل لحظة.. في فرحي وحزني.. في تعبي ومرضي.. في كل شيء في حياتي".

وأضافت: "الله يرحمك يا أمي.. لم ولن أنساكي لحظة.. أنتِ دائمًا معي يا أعظم وأحن وأرق أم في الدنيا.. يا رب تكوني في الجنة يا أغلى الغاليين".

وتابعت: "الأم ثم الأم ثم الأم.. ربنا يخلي لكل الناس أمهاتهم.. افرحوا واستمتعوا بوجود أمهاتكم في حياتكم.. لأن محدش عارف بكرة فيه إيه".

وتفاعلت الممثلة السورية سلاف فواخرجي مع تدوينة شاهين، وكتبت في تعليقها: " الرحمة لروحها وتعيشي وتفتكريها"، لترد عليها: " تسلميلى حبيبة قلبي .. صديقتى العزيزة".