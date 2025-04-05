الهام شاهين تحيي ذكرى وفاة والدتها بصورة نادرة لهما وسلاف فواخرجي تساندها

وأرفقت إلهام شاهين الصورة بتعليق كتبت فيه: "النهارده الذكرى السنوية لماما الله يرحمها.. والمصادفة أنه أيضًا كان يوم جمعة زي النهاردة.. ومهما مرت السنين هي عايشة معي في كل لحظة.. في فرحي وحزني.. في تعبي ومرضي.. في كل شيء في حياتي".
وأضافت: "الله يرحمك يا أمي.. لم ولن أنساكي لحظة.. أنتِ دائمًا معي يا أعظم وأحن وأرق أم في الدنيا.. يا رب تكوني في الجنة يا أغلى الغاليين".
وتابعت: "الأم ثم الأم ثم الأم.. ربنا يخلي لكل الناس أمهاتهم.. افرحوا واستمتعوا بوجود أمهاتكم في حياتكم.. لأن محدش عارف بكرة فيه إيه".
وتفاعلت الممثلة السورية سلاف فواخرجي مع تدوينة شاهين، وكتبت في تعليقها: " الرحمة لروحها وتعيشي وتفتكريها"، لترد عليها: " تسلميلى حبيبة قلبي .. صديقتى العزيزة".
عرض هذا المنشور على Instagram
تمت مشاركة منشور بواسطة Elham Shahin إلهام شاهين (@elhamshahin1)
تمت مشاركة منشور بواسطة Elham Shahin إلهام شاهين (@elhamshahin1)
في تطورات جديدة في قضية اعتقال مفتي سوريا السابق احمد بدر الدين حسون اثناء هروبه من سوريا افادة صفحة سوريا بوست نقلا عن صحيفة الوطن ان متحدثا باسم عائلة المفتي أحمد بدر الدين حسون اكد أن نتائج التحقيقات الحكومية أظهرت براءته الكاملة من كافة التهم التي وُجهت إليه في الفترة الماضية.
تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو لزوج الفنانة السورية المعتزلة الشيخ نهرو محمد عبدالكريم الكسنزالي وهو يؤدي طقوس دينية تكريما للنبي محمد.
شاركت الممثلة السورية نسرين طافش الجمهور صورة ومقطع فيديو رومانسي للغاية جمعها بزوجها رجل الأعمال أحمد جوهر، وذلك عبر "ستوري" صفحتها الشخصية في "انستغرام".