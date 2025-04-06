اصالة تكشف حقيقة حصولها على الجنسية السعودية

وكتبت أصالة تدوينة عبر صفحتها الشخصية في منصة "اكس": "أنا أحب السعوديه ولاأحمل جنسيتها وأحب مصر ولاأحمل الجنسيه وأحب لبنان ولاأحمل جنسيتها وأحب الإمارات ولست إماراتيه وأحب العراق واليمن والكويت والسودان وقطر وتونس والمغرب والجزائر ولاأحمل جنسيتهم وأحب كلّ بلادي اللي فيها أهل وأحباب وداعمين لفنّي وشخصي وأحبهم كما أحب سوريه وأنا سوريه وكما أحب البحرين وأنا بحرينيه وأتمنى أن تسمحوا لي أن أحبّ بلادي كلها كما أحبّ".

أنا أحب السعوديه ولاأحمل جنسيتها وأحب مصر ولاأحمل الجنسيه وأحب لبنان ولاأحمل جنسيتها وأحب الإمارات ولست إماراتيه وأحب العراق واليمن والكويت والسودان وقطر وتونس والمغرب والجزائر ولاأحمل جنسيتهم وأحب كلّ بلادي اللي فيها أهل وأحباب وداعمين لفنّي وشخصي وأحبهم كما أحب سوريه وأنا سوريه… — Assala (@AssalaOfficial) April 6, 2025

وكانت قد عبرت الفنانة السورية أصالة نصري عن سعادتها تجاه الإنجازات التي تحققها المملكة العربية السعودية، وذلك في ردها على على تدوينة للمستشار تركي آل الشيخ.

وكتب رئيس مجلس ادارة الترفيه في السعودية المستشار تركي آل الشيخ تدوينة عبر صفحته الشخصية في منصة "اكس": " انخفضت نسبة الأمية في السعودية إلى 3.7% في نهاية عام 2021م ...وخلال ال ٣ سنوات الاخيره الرقم نزل تحت ال 3% ... شعب عصري متعلم يجمع بين الاصالة والمستقبل ... طموحة لا حدودله ... جامعات الأعلى تصنيف في المنطقة ... ومبتعثين في أعرق الجامعات في العالم ... عاشت بلادي".

وأعادت أصالة نشر التدوينة عبر صفحتها الشخصية في اكس"، وكتبت: "عاشت بلادي السعودية".