اصالة تتأثر بحديثها عن عودتها الى سوريا وهذا ما كشفته

وقدمت اصالة باقة من اغانيها الجميلة والمميزة التي رقص على انغامها الجمهور ورددوا كلماتها عن ظهر قلب.كما انتشر مقطع فيديو لاصالة وهي تخاطب الجمهور حول امكانية عودتها الى دمشق.وفي التفاصيل قالت اصالة: ما بعرف ايمتى بدي انزل على الشام.كل يوم بفكر يا ترى قريب او بعيد. وهل يا ترى ممكن؟ وحيكوم ممكن ولا مستحيل.. يا رب.يذكر ان اصالة نصري كانت قد كشفت خلال حضورها حفل جوي اوورد عن موعد عودتها الى سوريا بعد سقوط النظام السابق.وفي التفاصيل قالت اصالة انها تنوي العودة الى سوريا تزامنا مع عيد الفطر ليصبح العيد عيدين.