شاهدوا فخامة حفل نارين بيوتي لتوديع العزوبية بحضور بيسان اسماعيل

View this post on Instagram
A post shared by ••Narin’s Beauty•• (@narins_beauty)
A post shared by ••Narin’s Beauty•• (@narins_beauty)
وكان اللافت حضور اليوتيوبر بيسان اسماعيل حيث انتشر مقطع فيديو وهي تقدم الهدايا لـ نارين.
View this post on Instagram
A post shared by 𝒍𝒖𝒍𝒖 🌞 (@fan_beso_9)
A post shared by 𝒍𝒖𝒍𝒖 🌞 (@fan_beso_9)
أعلنت الإعلامية السعودية سارة مراد عن حملها بمولود جديد من خلال صور وفيديوهات لطيفة شاركتها مع متابعيها عبر حساباتها الرسمية في وسائل التواصل الاجتماعي.
كشفت الفنانة سوسن بدر العديد من أسرار حياتها الشخصية والفنية ومرحلة النضح الفني، وكيفية تعاملها مع عامل الزمن وتأثيره في أدوارها الفنية، موضحةً أنها قررت عدم خوض معركة مع التقدّم في العمر، ومُحدّدةً الموعد الذي من الممكن أن تعتزل فيه الفن.
تصدر اسم فاهد الهاجري ابن الفنانة الاماراتية احلام الشامسي محركات البحث والتريند بعد ان انتشرت اخبار تفيد بخطوبته.