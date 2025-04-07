شاهدوا فخامة حفل نارين بيوتي لتوديع العزوبية بحضور بيسان اسماعيل

كشفت الفنانة سوسن بدر العديد من أسرار حياتها الشخصية والفنية ومرحلة النضح الفني، وكيفية تعاملها مع عامل الزمن وتأثيره في أدوارها الفنية، موضحةً أنها قررت عدم خوض معركة مع التقدّم في العمر، ومُحدّدةً الموعد الذي من الممكن أن تعتزل فيه الفن.

