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ممثل سوري شهير يتعرض لاصابة برصـ ـاصتين
ممثل سوري شهير يتعرض لاصابة برصـ ـاصتين
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ممثل سوري شهير يتعرض لاصابة برصـ ـاصتين

فن

2025-04-08 | 06:46
ممثل سوري شهير يتعرض لاصابة برصـ ـاصتين
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Aljadeed
ممثل سوري شهير يتعرض لاصابة برصـ ـاصتين

تصدر خلال الساعات الماضية خبر تعرض الممثل السوري باسل اسود لاصابة برصاصتين، مما سبب الخبر حالة حزن كبيرة.

وفي التفاصيل، تحدث الممثل السوري باسل اسود عن وضعه الصحي لموقع "الفن"، وذلك بعد إصابته مؤخرا برصاصتين في احداث سوريا ، وأشار باسل الى انه أجرى عملية جراحية في ظهره لإستخراج الرصاص منه، وقد تمت بنجاح، وهو الآن بحالة جيدة، أما عن مشاريعه المقبلة، قد عُرض عليه أعمال تمثيلية الا ان الظرف الصحي الذي مرّ به منعه من قبولها في الفترة الحالية.
وأضاف باسل أسود أن مسلسلي "تحت سابع أرض" و"البطل" قد لفتاه مؤخرا، معبرا عن اعجابه بهما.
وكشف الموقع عن صور توثق دخوله الى المستشفى لإستخراج الرصاص. 
وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع الخبر متمنين لـ باسل اسود تجاوز المحنة وتحسن صحته بأسرع وقت ممكن. 
 
 

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